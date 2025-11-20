La stretta della Lega sulla cittadinanza italiana più casi di revoca e requisiti più severi

AGI - Requisiti più stringenti per la richiesta della cittadinanza italiana, norme 'anti-maranza', più casi in cui è prevista la revoca della cittadinanza, e una 'stretta' sui ricongiungimenti. Sono questi i punti principali della proposta di legge della Lega, a prima firma del deputato Jacopo Morrone, sulla cittadinanza. Il testo, presentato in una conferenza stampa alla Camera con Morrone e la vicesegretaria del partito Silvia Sardone, si propone di modificare due 'testi base' che disciplinano attualmente la materia: la legge n.91 del 1992 sulla cittadinanza e il decreto legislativo n. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La stretta della Lega sulla cittadinanza italiana, più casi di revoca e requisiti più severi

