La Russia alza il tiro L’ambasciatore Sessa | Sbagliato sottovalutare la guerra ibrida di Putin

20 nov 2025

Roma, 20 novembre 2025 – Le manovre di guerra non lineare non sono una novità, ma non per questo vanno sottovalutate, soprattutto a causa del contesto internazionale che è cambiato. Riccardo Sessa, diplomatico e Presidente della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI), aiuta a capire perché l’Europa e Italia fanno bene a rimanere vigili. Ucraina, Merz denuncia la "guerra terroristica" della Russia Ambasciatore Sessa, gli episodi di guerra non lineare si moltiplicano. L’ultimo in ordine di tempo è questa nave russa nelle acque inglesi. “Non sono a bordo della nave, quindi non posso sapere cosa stesse facendo esattamente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

