Reggio Emilia, 20 novembre 2025 – “Sputo fatti!”. Parola di Meme Reggiano, ovvero il profilo social di Salvatore Cusimano, il 24enne di Montecchio, che ormai vanta oltre 38mila follower attivi sul proprio profilo Instagram, noto alle cronache per sfottò semiseri rivolti ai cugini parmigiani e modenesi e diversi contenuti da reggiano doc che catturano migliaia di like ogni giorno. Sulla città stanno piovendo una cascata di maxi-cartelloni pubblicitari, in rigoroso colore granata, che recitano: “Benvenuti a Reggio Emilia, città del Tricolore e dei negozi sfitti”. Non l’ha toccata piano stavolta con la sua nuova incursione pre-festa di San Prospero in stile “guerrilla marketing”, il “ monello del web reggiano ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La provocazione del Meme: “Benvenuti a Reggio, la città dei negozi sfitti”