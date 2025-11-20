La Fifa aggiorna il ranking | Italia scivola al 12° posto Spagna ancora al vertice

Rino Gattuso Il ranking Fifa vede cambiamenti importanti dopo la conclusione dei gironi di qualificazione Uefa e Concacaf. L’Italia perde terreno, mentre Spagna, Argentina e Francia confermano la loro supremazia. All’indomani della conclusione dei gironi di qualificazione per il Mondiale 2026, la Fifa ha aggiornato il ranking delle nazionali, considerando i risultati di 149 partite disputate in tutto il mondo, di cui 74 amichevoli. La classifica riflette le ultime prestazioni delle squadre, a pochi giorni dai sorteggi che definiranno il percorso per le ultime sei qualificazioni. L’Italia, sconfitta nell’ultimo match contro la Norvegia, perde tre posizioni, scivolando dal nono al 12° posto. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

