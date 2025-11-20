La Fifa aggiorna il ranking | Italia scivola al 12° posto Spagna ancora al vertice

Rino Gattuso Il ranking Fifa vede cambiamenti importanti dopo la conclusione dei gironi di qualificazione Uefa e Concacaf. L’Italia perde terreno, mentre Spagna, Argentina e Francia confermano la loro supremazia. All’indomani della conclusione dei gironi di qualificazione per il Mondiale 2026, la Fifa ha aggiornato il ranking delle nazionali, considerando i risultati di 149 partite disputate in tutto il mondo, di cui 74 amichevoli. La classifica riflette le ultime prestazioni delle squadre, a pochi giorni dai sorteggi che definiranno il percorso per le ultime sei qualificazioni. L’Italia, sconfitta nell’ultimo match contro la Norvegia, perde tre posizioni, scivolando dal nono al 12° posto. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - La Fifa aggiorna il ranking: Italia scivola al 12° posto, Spagna ancora al vertice

News recenti che potrebbero piacerti

Ranking FIFA, disastro #Italia: è il peggior piazzamento dal 2020 La pausa Nazionali non ha portato alcuna sorpresa positiva per l’Italia. La qualificazione diretta ai Mondiali del 2026 era praticamente impossibile, ma gli Azzurri hanno comunque messo in sce Vai su Facebook

Fifa: aggiornato il ranking, l'Italia è fuori dalla top ten - La Fifa ha aggiornato il ranking mondiale delle nazionali dopo la conclusione dei gironi di qualificazione Uefa e Concacaf. Riporta tuttojuve.com

Ranking FIFA, altra brutta mazzata per l’Italia di Gattuso: azzurri fuori dalla Top 10 - Ranking FIFA, dopo il brutto ko rimediato con la Norvegia di Haaland, per l’Italia di Gennaro Gattuso è arrivata un’altra brutta mazzata La FIFA ha reso pubblica la classifica aggiornata delle Naziona ... Da sampnews24.com

Ranking FIFA: Italia in picchiata! Dopo le qualificazioni mondiali gli Azzurri scivolano al 12° posto, complice la sconfitta con la Norvegia - Dopo le qualificazioni mondiali gli Azzurri scivolano al 12° posto, puniti dalla sconfitta con la Norvegia Brutte notizie per la Nazionale: l’ultimo aggiornamento del ... lazionews24.com scrive