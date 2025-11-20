La Ferrari fa ancora scuola un polo da sogno entro il 2029 | Seguiamo l’esempio del Drake
Modena, 20 novembre 2025 – Seguire l’esempio del Drake è il mantra e dato che proprio Enzo Ferrari donò a Maranello le attuali scuole secondarie di secondo grado ’ Alfredo Ferrari ’, ecco che l’educazione e la formazione diventano le direttrici che il Cavallino Rampante ha deciso di seguire per fare e farsi un regalo in una data non casuale. Nel 2029, centenario della Scuderia Ferrari, dovrebbe aprire nella città delle rosse ’M-Tech Alfredo Ferrari’, avveniristico polo con numeri da capogiro che peraltro andrà a riqualificare un’area oggi in disuso di via Vignola. Partiamo proprio da quelli, dai numeri: oltre 50milioni di euro l’investimento di Ferrari e della Fondazione Agnelli, 32mila metri quadrati quelli che coprirà la nuova struttura, 40 aule e un auditorium da 500 persone, 3mila metri quadrati destinati alle officine (ovviamente un simbolo da queste parti) dove gli studenti potranno lavorare non soltanto su motori a combustione, ma anche a quelli elettrici e un affaccio su una grande piazza alberata ampia più di 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
