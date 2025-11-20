Kessler un mito anche per i millennial

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Studio Aperto) Il più tempestivo è stato “Studio Aperto” su Italia 1 che alle 18:30 di lunedì ha aperto con la notizia della morte delle sorelle Kessler, avanzando subito l’ipotesi del suicidio assistito con picchi del 6% di share. Ma, a partire dalla diffusione della triste news, tutti i principali tg e contenitori ne han parlato, da Dentro la notizia di Nuzzi su Canale 5 (17% di share) a La vita in diretta di Matano su Rai 1 (22%), da Bella Ma’ di Diaco su Rai 2, che ha fatto il record stagionale con l’8. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Kessler, un mito anche per i millennial

