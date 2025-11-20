Juventus Women Pinto sicura nel post Lione | Sapevamo che avremmo sofferto sono orgogliosa del lavoro fatto in campo Poi il commento sul lavoro con mister Canzi

Juventus Women, Pinto difende il secondo tempo col Lione. Il lavoro sulle transizioni è stato efficace, la centrocampista crede che avrebbero meritato i tre punti. Tatiana Pinto, centrocampista della Juventus Women, ha analizzato la gara di UEFA Women’s Champions League contro l’Olympique Lyonnais, un match concluso con un risultato che ha lasciato grande rammarico. Nonostante la rimonta subita, Pinto difende con forza l’operato della squadra. La giocatrice ha affermato di non pensare che la squadra abbia giocato male nel secondo tempo. Ha spiegato che era normale aspettarsi una reazione. Il Lione è una delle squadre migliori al mondo e stavano perdendo 3-0. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

