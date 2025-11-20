Italia pochi laureati in materie scientifiche | i dati Istat e Ue che spiegano il ritardo

L’università italiana continua a produrre pochi laureati nelle discipline scientifico-tecnologiche: i dati Eurostat elaborati da Lorenzo Ruffino mostrano che solo il 24 per cento degli studenti frequenta corsi STEM, contro il 27 per cento della media europea. È un indicatore che si innesta su un sistema già fragile: secondo Istat, nel 2022 si sono laureati in STEM soltanto 18 giovani ogni mille tra i 20 e i 29 anni, mentre l’ Education and Training Monitor 2025 della Commissione europea colloca la media Ue a 23 ogni mille. La debolezza del segmento tecnico coincide con un rallentamento strutturale: tra il 2003 e il 2023 la produttività italiana è cresciuta appena del 2,5 per cento, molto meno dei principali paesi europei. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Italia, pochi laureati in materie scientifiche: i dati Istat e Ue che spiegano il ritardo

