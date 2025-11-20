Inter News 24 Inter Women Hacken termina con il risultato di 0-0. Un pareggio che vale come una sconfitta, perché le nerazzurre dicono addio alla Women’s Europa Cup. L’ Inter Women ha concluso il suo cammino nella UEFA Women’s Europa Cup dopo il pareggio per 0-0 contro le svedesi dell’Häcken, un risultato che non è bastato per proseguire nella competizione. Dopo una prestazione intensa e determinata, le nerazzurre non sono riuscite a superare l’ostacolo, chiudendo così la loro avventura europea. Il risultato dell’andata, un 1-0 favorevole per le svedesi, ha sancito la fine della corsa per le ragazze di Rita Guarino, che si sono battute con onore in una delle competizioni più prestigiose a livello europeo. 🔗 Leggi su Internews24.com

Inter Women Hacken, il pareggio non basta. Le nerazzurre ringraziano per il supporto i tifosi con un post su Instagram -FOTO