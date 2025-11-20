In piazza torna la ' Copparo on ice' | in costruzione la pista di pattinaggio su ghiaccio

L’atmosfera natalizia sta cominciando ad avvolgere Copparo. Ad aprire idealmente le porte alle festività sarà il ritorno di ‘Copparo on Ice’, la pista del ghiaccio in fase di allestimento dinanzi ai giardini di piazza della Libertà. L’attrazione è ormai una tradizione tra le iniziative che. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it