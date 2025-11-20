In piazza torna la ' Copparo on ice' | in costruzione la pista di pattinaggio su ghiaccio
L’atmosfera natalizia sta cominciando ad avvolgere Copparo. Ad aprire idealmente le porte alle festività sarà il ritorno di ‘Copparo on Ice’, la pista del ghiaccio in fase di allestimento dinanzi ai giardini di piazza della Libertà. L’attrazione è ormai una tradizione tra le iniziative che. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? La Pista del Ghiaccio torna in piazza del Popolo: sarà inaugurata sabato 22 novembre, alle 15, e resterà aperta fino al 12 gennaio 2026! Orari di apertura Dal 22 novembre al 18 dicembre • da lunedì a giovedì: 15 - 20 • venerdì e sabato: 15 - 23 • dome Vai su Facebook