Impronta 33 telefonate e scontrino Andrea Sempio | ‘Qualche volta sono stato in cantina’

Andrea Sempio a Porta a Porta: “Ho molti dubbi che l’impronta 33 sia mia”. Nel nuovo capitolo dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio torna al centro dei riflettori. A Porta a Porta commenta la famigerata impronta 33 trovata sul muro della cantina della villetta di via Pascoli. «Ho molti dubbi che sia attribuibile a me. L’abbiamo fatta controllare più volte. Anche se fosse mia, non mi stupirebbe: non andavo spesso in cantina, ma qualche volta ci sono stato». Un passaggio decisivo, perché proprio quell’impronta è uno dei pilastri su cui poggia la nuova indagine. Le telefonate sul numero fisso dei Poggi: “Errore, poi cercavo Marco”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Impronta 33, telefonate e scontrino, Andrea Sempio: ‘Qualche volta sono stato in cantina’

