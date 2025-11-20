Tirano, 20 novembre 2025 – Il trenino del Bernina piace sempre di più. Non è veloce, anzi, ma è un convoglio che permette di ammirare paesaggi alpini mozzafiato nella vicina Svizzera e che porta tanti, tantissimi, turisti a Tirano, stazione della linea “in rosso”, ma anche nel resto della Valtellina. Turisti provenienti da mezzo mondo. In occasione di una conferenza stampa il presidente del Consiglio di amministrazione della Ferrovia Retica, Mario Cavigelli, e il direttore Renato Fasciati hanno fornito alcuni dati sull’andamento della stagione 2025 e spiegato come si intendono affrontare le sfide future. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Trenino del Bernina è da record: in arrivo più corse e nuove carrozze