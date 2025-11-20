Il Real Madrid conferma l’infortunio agli adduttori per Militao
Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Eder Militao dovrà restare in panchina dopo aver subito un infortunio agli adduttori mentre era in servizio con il Brasile. Militao è stato costretto ad abbandonare dopo un’ora martedì, quando il Brasile ha pareggiato 1-1 con la Tunisia in un’amichevole a Lille. Carlo Ancelotti non ha spiegato quale fosse il problema del difensore, ma il Real Madrid ha ora confermato che Militao ha sofferto di un problema agli adduttori, ed è in dubbio per la sfida di domenica della Liga contro l’Elche. Militao ha saltato gran parte della scorsa stagione a causa di un infortunio ai legamenti crociati. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
