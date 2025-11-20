Il pop non morirà mai | Ramazzotti torna con un progetto globale e un sogno chiamato Lady Gaga

Eros Ramazzotti Quarant’anni dopo l’exploit sanremese di “Una storia importante”, Eros Ramazzotti inaugura una nuova fase della sua carriera con un progetto discografico ambizioso, internazionale e ricco di collaborazioni prestigiose. Presentato a Ca’ del Bosco insieme alla figlia Aurora, il nuovo album “Una Storia Importante”“Una Historia Importante” segna il ritorno a una dimensione creativa ampia, che prelude anche a un tour mondiale e al ritorno negli stadi. Un nuovo inizio: l’album italiano e spagnolo. A tre anni dall’ultimo lavoro in studio, Ramazzotti pubblica il 21 novembre un album doppio, in italiano e in spagnolo, che rilegge parte del suo repertorio attraverso duetti con alcuni dei nomi più rilevanti della scena nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

