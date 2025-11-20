Il piano segreto degli Usa per la pace | Kiev ceda terre e riduca l' esercito | Trump a Putin | Fammi risolvere la tua cavolo di guerra

Media ucraini: "Il piano Usa-Russia non soddisferebbe Kiev". Varsavia e Bucarest fanno decollare i jet, chiusi gli aeroporti polacchi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Il piano segreto degli Usa per la pace: Kiev ceda terre e riduca l'esercito | Trump a Putin: "Fammi risolvere la tua cavolo di guerra"

Il piano segreto degli Usa per la pace: Kiev ceda terre e riduca l'esercito | Trump a Putin: "Fammi risolvere la tua cavolo di guerra" - Gli Stati Uniti hanno spiegato a Volodymyr Zelensky che Kiev dovrà accettare un piano elaborato da Washington per porre fine alla guerra con la Russia. Si legge su msn.com

Zelensky: no a piano segreto Usa-Russia - Kiev ceda a Mosca l'intero Donbass e dimezzi l'esercito, in cambio di una imprecisata garanzia Usa di sicurezza per l'Ucraina e l'Europa contro future aggressioni russe. Segnala rainews.it

Ucraina: il piano segreto per la pace di USA e Russia in 28 punti - Sarebbe spuntato un piano segreto per la pace in Ucraina arrivato con il lavoro di USA e Russia. Come scrive newsmondo.it