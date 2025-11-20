Il mistero dell’arsenale | nell’auto una mitraglietta proiettili e passamontagna Arrestato dopo l’evasione

Bergamo, 20 novembre 2025 – In auto, oltre a un algerino di 32ann i, poi arrestato, e una donna marocchina, c’era un proprio e vero arsenale. Più avanti l’elenco dettagliato. I due sono stati fermati domenica pomeriggio a Calci o, da una pattuglia dei carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Treviglio che ha intercettato la vettura con algerino, con precedenti penali e senza di fissa dimora. L’individuo, segnalato al “NUE 112“, è stato rintracciato in località Cascina Motta Bassa, a bordo di una Fiat Croma intestata a una donna di origini rom domiciliata a Calcio. L’ arresto in esecuzione di un decreto di latitanza emesso dal tribunale di Civitavecchia a seguito della sua evasione dalla custodia cautelare agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

