Il caso dei cimeli di Mattei | Sono spariti dal museo La nipote sotto indagine
Macerata, 20 novembre 2025 – Prima il processo per furto a Urbino, ora l’indagine della Procura di Macerata per ricettazione di opere d’arte. Nuovi guai per Rosangela Mattei, nipote dell’ex presidente dell’Eni, al centro di una doppia vicenda giudiziaria legata ad alcuni cimeli appartenuti allo zio e spariti dal museo a lui dedicato ad Acqualagna, in provincia di Pesaro-Urbino, paese dove l’imprenditore nacque nel 1906. Presunto furto della radio a transistor. La prima vicenda riguarda il presunto furto della radio a transistor, una delle prime degli anni Cinquanta. Il cimelio era sparito il 25 agosto del 2024 e per il fatto sono a processo al tribunale di Urbino Rosangela Mattei e suo marito Alessandro Curzi, accusati di furto in concorso dopo la denuncia del Comune di Acqualagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
