Firenze, 19 novembre 2025 – Oggi, 20 novembre, si celebra la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia. È un momento cruciale per fermarsi a riflettere su quanto sia ancora necessario fare affinché ogni bambino, ogni adolescente, possa godere di diritti e opportunità che non siano solo ideali, ma realtà tangibili e concrete. Questa Giornata non rappresenta solo un’occasione simbolica, ma un richiamo forte alla responsabilità collettiva di garantire ai giovani del nostro tempo una vita in cui sostegno e opportunità di crescita siano valori fondamentali. L’istituto degli Innocenti a tutela dell’infanzia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il 20 novembre è la Giornata dell'infanzia: Firenze illumina il David di blu