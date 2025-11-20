Il 20 novembre è la Giornata dell' infanzia | Firenze illumina il David di blu

Lanazione.it | 20 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 19 novembre 2025 – Oggi, 20 novembre, si celebra la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia. È un momento cruciale per fermarsi a riflettere su quanto sia ancora necessario fare affinché ogni bambino, ogni adolescente, possa godere di diritti e opportunità che non siano solo ideali, ma realtà tangibili e concrete. Questa Giornata non rappresenta solo un’occasione simbolica, ma un richiamo forte alla responsabilità collettiva di garantire ai giovani del nostro tempo una vita in cui sostegno e opportunità di crescita siano valori fondamentali. L’istituto degli Innocenti a tutela dell’infanzia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il 20 novembre 232 la giornata dell infanzia firenze illumina il david di blu

© Lanazione.it - Il 20 novembre è la Giornata dell'infanzia: Firenze illumina il David di blu

Altre letture consigliate

20 novembre 232 giornataUNICEF - "Giornata Mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza" il 20 novembre, le iniziative in tutta Italia - “Vogliamo dedicare la Giornata mondiale dell’infanzia (20 novembre) al Diritto al Gioco, sancito dall'articolo 31 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, approvata 36 anni fa dall’Assemblea g ... Scrive napolimagazine.com

20 novembre 232 giornata20 novembre, Giornata mondiale del tumore al pancreas: i nuovi farmaci grazie a IA e genetica - In Italia questo tumore registra aumento dei nuovi casi, specie nelle donne over 70, in parte dovuto all'aumento del fumo, e nei giovani. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

20 novembre 232 giornataGiornata mondiale della Filosofia: il 20 novembre evento di formazione online per dirigenti e docenti. NOTA - 00, si svolgerà in modalità a distanza l’incontro Philosophy and AI. Come scrive orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: 20 Novembre 232 Giornata