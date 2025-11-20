I 3 cibi che allungano la vita | frutti rossi noci e pesce azzurro

Esistono “cibi che allungano la vita”? Un concetto spesso abusato nel mondo della nutrizione ma la ricerca scientifica degli ultimi anni ha sostenuto che non esistono alimenti miracolosi, ma esistono alimenti usati nelle popolazioni più longeve del mondo che consentono di individuare alcuni cibi che contribuiscono a vivere meglio e più a lungo. Ciò che è certo è che l’adozione di abitudini alimentari sane può sicuramente avere un impatto significativo. I frutti di bosco sono uno degli alimenti più citati dagli esperti. “Gli antiossidanti dei frutti di bosco, secondo i ricercatori di Harvard, sembrano proteggere i neuroni dall’invecchiamento precoce. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - I 3 cibi che allungano la vita: frutti rossi, noci e pesce azzurro

