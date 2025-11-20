gunn ha risolto lo storico problema di superman

James Gunn aveva un compito enorme quando ha preso in mano il nuovo film di Superman, e una delle sfide principali era evitare un difetto che i fan gli rimproverano da sempre. Nel costruire la sua versione dell’ Uomo d’Acciaio, Gunn aveva davanti gli storici film con Christopher Reeve, il Superman Returns di Bryan Singer dei primi anni 2000 e la versione più cupa e aggressiva proposta da Zack Snyder con Henry Cavill. Stili diversi, toni diversi, ma un tratto comune che molti consideravano un limite: nei film, Superman era sempre troppo potente. Nei fumetti è spesso lo stesso: i suoi poteri superano di gran lunga quelli di chiunque altro, e le sue vere difficoltà arrivano solo quando entra in scena la Kryptonite o quando affronta un altro kryptoniano, come accade due volte contro Zod ( Superman II e Man of Steel ). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

