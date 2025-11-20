Gonorrea alert Oms | E’ sempre più resistente agli antibiotici

Periodicodaily.com | 20 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La 'super gonorrea' avanza. "Più Paesi riportano un andamento in crescita". E l'infezione, che si trasmette per via sessuale, "sta diventando sempre più resistente agli antibiotici". E' l'alert lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) sulla base dei nuovi dati del suo Programma di sorveglianza Egasp, che monitora la diffusione della gonorrea farmacoresistente. Il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

gonorrea alert oms e8217Gonorrea, alert Oms: "E' sempre più resistente agli antibiotici" - Più Paesi riportano andamento in crescita per il superbatterio, età mediana pazienti 27 anni ... Secondo adnkronos.com

gonorrea alert oms e8217Cresce nel mondo la Gonorrea resistente agli antibiotici. L’Oms lancia l’allarme - A lanciare l’alert, l’Organizzazione Mondiale della Sanità alla luce dei nuovi dati del Enhanced Gonococcal Antimicrobial Surveillance Programme (Egasp ), che monitora la diffusione dell’infezione ... Come scrive quotidianosanita.it

Malattie a trasmissione sessuale. L'Oms aggiorna le linee guida su clamidia, gonorrea e sifilide - La resistenza di queste patologie all'effetto degli antibiotici è aumentata rapidamente negli ultimi anni riducendo le opzioni di trattamento. Segnala quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Gonorrea Alert Oms E8217