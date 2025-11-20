Gigi e Vanessa è in diretta o registrato quante puntate sono su Canale 5

Gigi e Vanessa è in diretta o registrato su Canale 5?. Gigi e Vanessa è un varietà musicale e di intrattenimento con ospiti famosi, musica dal vivo e sketch comici. La conduzione è affidata a Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, che portano sul palco la loro complicità e il clima dei grandi varietà “di una volta”. Sul palco, Gigi e Vanessa saranno accompagnati da una grande orchestra per dar vita a esibizioni musicali live, momenti di leggerezza e racconti di vita condivisi con ospiti del mondo della musica, del cinema e dello spettacolo, pronti a coinvolgere il pubblico in serate ricche di canzoni, risate e sorprese. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

