GF caos totale | Omer abbassa i pantaloni e scoppia la rissa con Simone e Jonas la regia stacca VIDEO

Tensione alle stelle, il gesto di Omer durante una discussione con Francesca e Simone. Nella casa del Grande Fratello sembrava tornata la pace tra Omer e Jonas, ma era soltanto il preludio alla tempesta. Oggi il clima è esploso in una rissa sfiorata, tanto che la regia è stata costretta a staccare le immagini e inquadrare la piscina vuota, mentre i concorrenti tentavano invano di separare i due. Tutto inizia da un gesto improvviso: Omer Elomari, tra risate e provocazioni, si abbassa i pantaloni – restando in boxer – davanti a Rasha, Anita, Francesca e altri presenti. Un comportamento che qualcuno prende sul ridere, ma che scatena immediatamente la furia di Simone. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - GF, caos totale: Omer abbassa i pantaloni e scoppia la rissa con Simone e Jonas, la regia stacca (VIDEO)

Argomenti simili trattati di recente

Disastro #Rigopiano. 'La gestione dell'emergenza fu superficialità e caos totale' #abruzzo #cronaca Vai su X

SHOCK A PORRETTA! Un corpo a terra, gente in allarme, il caos è totale… ma aspettate, non è come sembra! Sì, perché Cristiano è semplicemente in preda al piacere davanti a un pranzo perfetto del Panca ? Il colpevole? Un vassoio di salati e dol Vai su Facebook

Caos nella casa del GF: Omer si cala i pantaloni, Jonas sbotta come una furia - Grande Fratello, tensione alle stelle: scherzo di Omer sulle “misure” e furia improvvisa di Jonas. Scrive tuttosulgossip.it

Grande Fratello, Omer infuriato, scatta la censura dalla regia: ecco che cosa è successo - Durante la diretta si è infatti parlato di Omer e Rasha che, come saprete, si sono scambiati il primo bacio dopo il passaggio degli aerei da ... Come scrive notizie.it

GF, Omer si dichiara a Rasha: 'Lasciati andare, non ti farei mai del male' - Dopo un lungo confronto Omer si è dichiarato a Rasha: "Lasciati andare, non ti farei mai del male". Segnala it.blastingnews.com