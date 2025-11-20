Friends spinoff joey svela gli ultimi otto episodi mai trasmessi

rilascio degli episodi inediti di "Joey": una riapparizione tanto attesa. Il mondo degli appassionati di serie televisive accoglie con grande interesse la recente restituzione di otto episodi mai trasmessi della celebre sitcom "Joey", spin-off di "Friends". Questa novità, inaspettata dopo quasi due decenni, consente ai fan di rivivere momenti di questa produzione che aveva già riscosso consenso iniziale, ma che successivamente aveva visto la sua trasmissione interrotta. La diffusione digitale degli episodi rappresenta un ritorno di grande rilievo, reso possibile grazie alla disponibilità online, soprattutto su piattaforme gratuite come YouTube.

