Ex Ilva mobilitazioni a Taranto e Genova | È un piano di morte

Con il tasso produzione in calo da più di due anni e la crisi di interi settori industriali, il letargo del governo non poteva più durare.

