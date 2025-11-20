Ex Ilva i sindacati contro Urso | Meloni gli tolga il dossier ci porta allo schianto

Uno sciopero per il futuro, quantomai incerto, dell’ ex Ilva. La mobilitazione contro il piano del governo è iniziata con l’assemblea dei lavoratori di Genova, che hanno anche occupato lo stabilimento. Ieri notte hanno deciso di dormire in strada, nella zona dell’ex Ilva, e oggi le mobilitazioni proseguono anche a Taranto. Intanto la richiesta dei sindacati al governo è quella di cambiare rotta, togliendo “la guida di mano” al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Ex Ilva, i sindacati contro Urso: “Meloni gli tolga il dossier”. Per il segretario generale della Fiom, Michele De Palma, Urso “rischia di portare a schiantare l’ex Ilva e l’industria di questo Paese”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

