Escalation di attacchi con droni ucraini in Russia Putin alza livello di sicurezza

(Adnkronos) – Un nuovo pacchetto di leggi e misure di sicurezza adottato in Russia per rafforzare le difese interne contro gli attacchi con droni e le operazioni di sabotaggio attribuite all'Ucraina. A rivelarlo è un articolo del Guardian secondo cui, quasi quattro anni dopo l'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina – che Mosca riteneva sarebbe . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

