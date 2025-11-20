Milano – Procaccini nasce da un’idea semplice ma coraggiosa: portare la qualità dell’alta cucina in un luogo dove chiunque possa sentirsi immediatamente a proprio agio. Questo coraggio è stato premiato: il ristorante milanese guidato dall’Executive Chef Emin Haziri è stato insignito della sua prima Stella Michelin. Classe 1995, nato in Kosovo, Emin è arrivato in Italia quando aveva solo sette anni come clandestino, ha conquistato la Stella grazie alla sua determinazione, tenacia, passione e talento. Che emozioni ha provato quando ha sentito il suo nome per l’assegnazione stella Michelin a Procaccini Milano? “È stata un’emozione indescrivibile, un momento di grande orgoglio e soddisfazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Emin Haziri, dal Kosovo all’Italia da clandestino. Ora la Stella Michelin: “La prova che nulla è impossibile”