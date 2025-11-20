Elvira Salonia in mostra a Torino con Le voci del mare l’arte per l’ambiente

Torinotoday.it | 20 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 25 novembre fino al 2 dicembre, negli spazi della Giardiniera Reale di Torino, la mostra “Le voci del mare” dell’artista Elvira Salonia. Una riflessione sulla salvaguardia dell’ambiente, contro l’inquinamento delle acque.Artista siciliana recentemente premiata nell’ambito dell’evento “Donne. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

elvira salonia mostra torinoElvira Salonia in mostra a Torino con “Le voci del mare, l’arte per l’ambiente” - Dal 25 novembre fino al 2 dicembre, negli spazi della Giardiniera Reale di Torino, la mostra “Le voci del mare” dell’artista Elvira Salonia. Da torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Elvira Salonia Mostra Torino