Eh no Lepore così è troppo vietato piegarsi ai Pro Pal e Sempio | quindi oggi

- Due o tre appunti, su questo nostro strambo mondo. - Parto dall’ultima notizia, ovvero da Andrea Sempio che va a Cinque Minuti a parlare del caso di Garlasco. Un appunto è: ma perché gli indagati sentono il desiderio di andare a spiegarsi, cosa che puntualmente poi non riescono a fare, in diretta tv? Mah. Secondo: ha tuttavia ragione da vendere. Non è possibile, anche se si tratta di un omicidio, che un presunto innocente debba finire nelle mani della giustizia per tre volte e che ora resti appeso al mistero per mesi e mesi in attesa che i consulenti della Procura, la stessa che lo aveva archiviato, ma composta da altre persone, ristudi tutte le carte dall’inizio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

