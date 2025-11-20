Edgar Wright potrebbe girare un film DC?

Edgar Wright ha lasciato il segno negli adattamenti a fumetti dirigendo il cult Scott Pilgrim vs. the World, ma non ha ancora firmato un film per Marvel o DC. Non per mancanza di tentativi: com'è noto, Wright era stato scelto per dirigere Ant-Man prima di abbandonare il progetto a causa di divergenze creative. Da allora ha preferito concentrarsi su film indipendenti come Baby Driver e The Running Man. Data la sua creatività, molti fan sognano di vederlo alle prese con un cinecomic ad alto profilo – ma dovrebbero esserci le condizioni giuste. Durante un'intervista al podcast Happy Sad Confused, il conduttore Josh Horowitz gli ha chiesto se prenderebbe in considerazione l'idea di dirigere un progetto dei DC Studios, ricordando che James Gunn vuole trasformare DC in un "sandbox" creativo pensato per i registi.

