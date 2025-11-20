Droga coltelli facili e corse in auto Notti senza regole per sentirsi vivi

Il sociologo: “Non siamo Gotham City, ma sempre più adolescenti compiono le loro bravate per conquistare una visibilità”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Droga, coltelli facili e corse in auto. “Notti senza regole per sentirsi vivi”

