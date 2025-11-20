Lecco, 20 novembre 2025 – Spintoni, sberle, pugni, calci, capelli tirati, pestaggi veri e propri. Sono più di duecento le donne vittime di violenza fisica che in dieci mesi hanno dovuto rivolgersi a medici e operatori sanitari dei Pronto soccorso degli ospedali di Lecco e di Merate. Le hanno picchiate mariti, compagni, fidanzati, familiari, parenti, amici, conoscenti, raramente sconosciuti. Tra gennaio e ottobre, 213 pazienti vittime di violenza sono state assistite in ospedale: 126 al Pronto soccorso dell’Alessandro Manzoni di Lecco, 87 del San Leopoldo Mandic di Merate. La stragrande maggioranza è italiana: 165. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Donne picchiate dentro casa: in 10 mesi 213 al Pronto soccorso e molte non denunciano