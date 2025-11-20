Domestica infedele nei guai | rubati oltre 100mila euro in casa dell’imprenditore

Ancona, 20 novembre 2025 – Derubato dalla propria domestica degli incassi che ogni sera portava a casa e accantonava per pagare fornitori e dipendenti. La donna, 39 anni, romena, è riuscita a mettere da parte un tesoretto, 75mila euro in sette mesi, trovati nella sua abitazione dalla Squadra mobile. I poliziotti l’hanno arrestata in flagranza di reato martedì, dopo averla seguita mentre prendeva gli autobus per tornare a casa. Aveva appena finito il suo turno di lavoro nell’appartamento di un noto commerciante di Ancona, che ha diverse attività commerciali legate alla vendita di casalinghi e articoli per la casa, quando gli agenti l’hanno pedinata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Domestica infedele nei guai: rubati oltre 100mila euro in casa dell’imprenditore

