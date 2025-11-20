Dirigenti Fed contro taglio dei tassi
0.11 Molti funzionari della Federal Reserve sono contrari a un ulteriore taglio dei tassi di interesse a dicembre, come emerge dal verbale della riunione. Una posizione che potrebbe irritare il presidente Trump,favorevole a politiche monetarie più accomodanti.Il verbale arriva in un contesto di crescente incertezza sulle prospettive economiche, con preoccupazioni legate ai rischi per il mercato del lavoro e alla possibilità che l'inflazione si riveli più persistente del previsto,nonostante il rallentamento dei dazi voluti da Trump. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Molti dirigenti della Fed contrari a taglio tassi di dicembre - Molti funzionari della Fed sono inclini a non effettuare un ulteriore taglio dei tassi a dicembre, come emerge dal verbale della riunione odierna: una mossa che sicuramente farebbe infuriare il presid ... ilsole24ore.com scrive
La Fed si divide sul taglio dei tassi a dicembre: molti dirigenti contrari. Attesa la reazione di Trump - È quanto emerge dal verbale della riunione di oggi della Federal Reserve, la banca centrale Usa. Riporta msn.com
Fed: Waller, favorevole a ulteriore taglio tassi - Caro lettore, Milano Finanza si impegna ogni giorno a produrre un’informazione di qualità, puntuale e approfondita, su temi di grande rilevanza come quelli della finanza. milanofinanza.it scrive