Federico Dimarco è senza dubbio uno dei migliori terzini d'Europa, come dimostrano i numeri che certificano la sua superiorità. Il laterale mancino dell' Inter ha dominato la classifica dei contributi offensivi tra i terzini dei sette principali campionati europei, confermandosi una presenza fondamentale nella fase di costruzione della squadra. Dimarco, classe 1997, è noto per la sua capacità di creare occasioni da gol attraverso cross precisi e passaggi decisivi, qualità che lo pongono al vertice di questa classifica.

