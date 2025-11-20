Dimarco è il leader europeo di una particolare statistica L’apporto dell’esterno è incredibile in questa stagione
Inter News 24 Dimarco continua a stupire tutti con un rendimento fuori dal comune. L’esterno dell’Inter si sta superando di continuo sotto la guida di Chivu. Federico Dimarco è senza dubbio uno dei migliori terzini d’Europa, come dimostrano i numeri che certificano la sua superiorità. Il laterale mancino dell’ Inter ha dominato la classifica dei contributi offensivi tra i terzini dei sette principali campionati europei, confermandosi una presenza fondamentale nella fase di costruzione della squadra. Dimarco, classe 1997, è noto per la sua capacità di creare occasioni da gol attraverso cross precisi e passaggi decisivi, qualità che lo pongono al vertice di questa classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com
