Cosa succede ai piani alti della politica Orsina | in gioco il futuro del Paese Le riforme alimentano le tensioni

Roma, 20 novembre 2025 – "Oggi abbiamo un sistema politico che ruota provvisoriamente intorno a Giorgia Meloni: è dal 1994 che la vita pubblica italiana è incentrata su una persona. Perciò il problema è: come si istituzionalizza questa situazione? A che tipo di configurazione può portare la transizione italiana?". Per Giovanni Orsina, docente di storia contemporanea e direttore del Dipartimento di scienze politiche alla Luiss Guido Carli di Roma, è questo il "vero tema" che fomenta le ansie e i sospetti recentemente deflagrati tra il partito della premier e il Quirinale. Articolo su consigliere Colle, Bignami (FdI): Sinistra vuole bavaglio per stampa non allineata Professor Orsina, perché ritiene che siano le riforme ad alimentare tensioni e paranoie? "Il sistema politico italiano è ben lungi dall'essere stabilizzato.

