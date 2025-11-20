Controllo di Nexperia l’Olanda ci ripensa

Cms.ilmanifesto.it | 20 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dell’Economia olandese, Vincent Karremans, ha dichiarato di aver sospeso i poteri straordinari con cui aveva messo sotto tutela il produttore di chip cinese Nexperia, fornitore globale di componenti . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

controllo di nexperia l8217olanda ci ripensa

© Cms.ilmanifesto.it - Controllo di Nexperia, l’Olanda ci ripensa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

I Paesi Bassi prendono controllo temporaneo del produttore cinese di semiconduttori Nexperia - Il governo olandese ha assunto il controllo temporaneo del produttore di chip Nexperia, di proprietà cinese, in base a una legislazione d'emergenza, citando rischi per la sicurezza nazionale ed ... it.euronews.com scrive

Video. Paesi Bassi prendono controllo del produttore cinese di chip Nexperia - Il governo olandese ha assunto il controllo temporaneo del produttore di chip Nexperia, di proprietà cinese, in base a una legislazione d'emergenza, citando rischi per la sicurezza nazionale ed ... Segnala it.euronews.com

Cina, 'contrari a controllo governo olandese su Nexperia' - Pechino "si oppone con fermezza" alla presa del controllo del governo olandese sul produttore di chip Nexperia, sussidiaria della cinese Wingtech, perché "viola lo spirito degli accordi contrattuali e ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Controllo Nexperia L8217olanda Ripensa