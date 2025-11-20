Conoscere significa prevenire

Milanotoday.it | 20 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi vent’anni, l’incidenza delle malattie metaboliche — come diabete mellito, obesità, ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa e sindrome metabolica — è cresciuta del 50% su scala globale. Un incremento allarmante, soprattutto se si considera che queste condizioni sono spesso. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Conoscere significa prevenire - Negli ultimi vent’anni, l’incidenza delle malattie metaboliche — come diabete mellito, obesità, ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa e sindrome metabolica — è cresciuta del 50% su scala globale. Scrive milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Conoscere Significa Prevenire