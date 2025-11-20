Coltellate alla schiena e al volto L’accusa chiede dodici anni di pena per il tentato omicidio al Cas

Pistoia, 20 novembre 2025 – Si è conclusa nel tardo pomeriggio di ieri, nell’aula Giovanni Signorelli del tribunale di Pistoia, la discussione del processo per il tentato omicidio fra connazionali egiziani avvenuto nel gennaio del 2024 nel centro di accoglienza di Monsummano Terme. Al termine della sua lunga requisitoria, in cui ha ripercorso il drammatico episodio e gli accertamenti investigativi che ne seguirono, il pubblico ministero Claudio Curreli, che aveva diretto le indagini sulla vicenda, ha chiesto la condanna a dodici anni di reclusione per Attia Moheiy, 34 anni, originario del Cairo, accusato di aver accoltellato, per motivi che non sarebbero mai emersi compiutamente e probabilmente futili, William Karam Jerjesse, di 25 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

