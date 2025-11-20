Cinque domande chiave in vista del ritorno in azione questo fine settimana

2025-11-20 00:39:00 Il web non parla d’altro: Dopo la pausa nazionale più recente – riempita con una generosa dose di drammaticità – la Premier League ritorna questo fine settimana con tutti i 20 club di massima serie che riprendono le partite nazionali. Dall’alto verso il basso della classifica, ci sono un sacco di domande interessanti a cui verrà data risposta sabato, domenica e lunedì. Ecco cinque domande chiave che entreranno nell’azione di questo fine settimana. Riuscirà l’Arsenal a estendere il proprio vantaggio in testa alla classifica?. La classifica della Premier League è un’ottima lettura per i fan dei Gunners in questo momento. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

