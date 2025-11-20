Cimone pronto anna neve tra investimenti e certificazione green Tetto giornaliero per gli skipass
"Viste le previsioni, pur in continua evoluzione, proveremo ad aprire gli impianti anche prima dell'8 dicembre, perché abbiamo delle finestre di opportunità e vogliamo sfruttare il nuovo impianto di produzione neve". Queste le parole di Luciano Magnani sulle prospettive della stagione invernale.
Il Monte Cimone finalmente in veste invernale Ecco i valori più bassi in Appennino questa mattina: -5.9 gradi sul Monte Cusna (RE) -4.6 gradi sul Monte Cimone a 2000 metri (MO) -4.3 gradi a Maserno (MO) -4.2 gradi a Passo del Lupo (MO) -4.2 gradi a Feb
Prima neve sul Cimone (sopra i 2.000 metri). Sci: prezzi e sconti per lo skipass e le novità della stagione - Le previsioni meteo: vari centimetri di coltre bianca attesi nei prossimi giorni, potrebbero arrivare anche nei centri abitati dell'Appennino ...
Sci al Cimone, tutto pronto. Riparte anche Sant'Anna - Gazebo informativi e con skipass scontati in attesa della prima neve in vetta.
Cimone e Corno alle Scale, tanta neve e prezzi convenienti: al via col botto la stagione sciistica - Esulta l'Appennino, si riaccendono gli impianti di risalita, ripartono le sciate, arrivano le prime prenotazioni negli alberghi, si ...