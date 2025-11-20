Cimone pronto anna neve tra investimenti e certificazione green Tetto giornaliero per gli skipass

"Viste le previsioni, pur in continua evoluzione, proveremo ad aprire gli impianti anche prima dell'8 dicembre, perché abbiamo delle finestre di opportunità e vogliamo sfruttare il nuovo impianto di produzione neve". Queste le parole di Luciano Magnani sulle prospettive della stagione invernale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

