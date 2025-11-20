Chi l’ha visto ritrova figlio scomparso da 5 mesi durante la ricerche di Alessandro Venturelli a Torino

Riconosciuto da un’amica durante la puntata di Chi l’ha visto. Una scena che ha commosso l’Italia intera. Durante la puntata del 19 novembre di “Chi l’ha visto?”, Federica Sciarelli ha rivelato che una mamma ha riconosciuto il figlio scomparso da 5 mesi mentre veniva mostrato un servizio girato in Galleria San Federico, a Torino, che documentava le ricerche della madre di Alessandro Venturelli, Roberta Carassai, tra i senzatetto. La donna, Lina, è stata avvertita da un’amica: «C’è tuo figlio in TV. Guarda bene». La donna ha contattato la redazione e quando ha avuto la certezza che si trattasse del figlio si è lasciata andare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

