Capodanno col ’botto’ In piazza il dj Andrea Mattei

Lucca, 20 novembre 2025 – È Andrea Mattei, uno dei DJ più apprezzati e conosciuti dell'emittente radiofonica nazionale M2O, il nuovo grande protagonista del Capodanno lucchese. Il suo arrivo sul palco di piazza Santa Maria arricchisce ulteriormente il programma della serata del 31 dicembre, offrendo un'esperienza musicale ancora più trasversale, capace di coinvolgere anche il pubblico più giovane. Un DJ set d'eccezione. Ad annunciarlo gli assessori Mia Pisano e Remo Santini. Mattei – firma e voce di alcuni dei programmi di punta dell'emittente – porterà a Lucca un DJ set carico di energia, che accompagnerà il pubblico fino alle prime ore del nuovo anno, trasformando la piazza in una festa collettiva all'insegna della musica contemporanea e del ritmo.

