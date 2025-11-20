Canone Rai blitz della Lega | Deve scendere da 90 a 70 euro Oggi il vertice

La coperta della Manovra è corta. Ma nel centrodestra c?è chi prova ad allungarla, tra una trapunta e l?altra inserita negli emendamenti?segnalati?. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Canone Rai, blitz della Lega: «Deve scendere da 90 a 70 euro». Oggi il vertice

Altre letture consigliate

+++IL GOL DI TAGLIARINO AD ACERRA... DAL PESO SPECIFICO NOTEVOLISSIMO PER LA FIDELIS: IL 2005 FIRMA IL BLITZ IN CAMPANIA E IL PRIMO SUCCESSO ESTERNO IN CAMPIONATO DEGLI ANDRIESI+++ Vai su Facebook

Taglio del canone Rai rinviato, quanto e come si dovrà pagare nel 2026 - Deluse le attese dei consumatori per una riduzione promessa ma mai arrivata ... Come scrive quifinanza.it

Taglio del canone Rai in manovra? Forza Italia blocca la Lega: "Siamo contrari" - "L'eventuale riduzione andrebbe comunque compensata con risorse sottratte ad altre attività e priorità, tra cui anche famiglie e imprese. Lo riporta today.it

Rai, cartelle, pensioni: Lega all’assalto dei conti con 400 emendamenti - La sfida al rialzo dei parlamentari alla linea del rigore dettata dal ministro Giorgetti loro collega di partito ... repubblica.it scrive