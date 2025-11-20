Campania l’assist di Schillaci a Cirielli sulla Sanità Il ministro minaccia i poteri sostitutivi

A pochi giorni dal voto in Campania, quale migliore occasione di una interrogazione alla Camera sulla sanità campana offerta su un piatto d’argento da un partito di maggioranza, Noi moderati in questo caso? Un’occasione ghiotta per il ministro della Salute Orazio Schillaci per attaccare l’attuale amministrazione uscente, targata De Luca, sulla realizzazione delle case di comunità e ospedali di comunità con le risorse del Pnrr. “I dati del report Agenas sul primo semestre 2025 sono corretti e per la regione Campania evidenziano un ritardo grave che non possiamo nascondere né minimizzare. Sono numeri assolutamente non accettabili”, replica Schillaci. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Campania, l’assist di Schillaci a Cirielli sulla Sanità. Il ministro minaccia i poteri sostitutivi

Altre letture consigliate

Assist a destra in vista delle elezioni in Campania: tra gli emendamenti in Manovra spunta la sanatoria edilizia Vai su X

Nasce IA Assistance ITAMIL: Il Futuro del Supporto ai Militari È Qui! Sindacato Itamil Puglia Sindacato Itamil Veneto Sindacato Itamil Emilia Romagna Sindacato Itamil Campania Comitato Marche, Abruzzo, Umbria, Molise Sindacato Itamil Piemonte-Liguria-Va Vai su Facebook

Regionali in Campania. Schillaci con Cirielli: «Giusto mantenere il piano di rientro. E a Napoli torna la premier» - Abbiamo le nostre ragioni, però oltre a questo io credo che la cosa che ci sta più a cuore è quella della salute dei ... Si legge su ilmattino.it

Regionali Campania, Cirielli sogna la rimonta: “Fico populista, il condono non è voto di scambio ma giustizia amministrativa. Cento euro ai pensionati? I fondi ci sono” - Il candidato del centrodestra, però, è ottimista: i voti dei Deluchiani e dei moderati saranno decisivi per la vittoria. Da ilriformista.it

Cirielli intervistato dalle testate campane di Citynews: "Autonomia differenziata positiva se applicata correttamente" - Il candidato alla Presidenza della Regione Campania per la colazione di centro- Da napolitoday.it