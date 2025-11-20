Ancora un terribile episodio nel mondo del calcio italiano segnato da violenza e mancanza di empatia. Sono state usate delle armi improprie. Il calcio è sicuramente lo sport che in Italia muove più persone, con milioni di abbonati in Serie A e non solo alle tante curve che sostengono le squadre nostrane. Più volte però nel corso della storia questa sana passione si è trasformata in ossessione sfociando pure in violenza, con tifosi che sono arrivati ad alzare le mani – o peggio le armi – per difendere il nome del proprio team, arrivando ad azioni terribili ed illegali. Il drammatico caso dell’assalto con pietre all’autobus del Pistoia Basket non è successo molto tempo fa, eppure, un caso analogo che per pura fortuna non ha portato ad un’altra vittima è avvenuto in queste ore, sconvolgendo una comunità intera. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Calcio italiano nel terrore, far west dopo la partita: presi a sassate