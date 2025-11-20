Buon compleanno Enza Zicchi Angela Finocchiaro Bo Derek…

Romadailynews.it | 20 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buon compleanno Enza Zicchi, Angela Finocchiaro, Bo Derek, Sonia Graziani, Riccardo Mazzoni, Paola Pelino, Giuseppe Marinello, Joe Biden, Mario Martone, Edoardo Stoppa, Pierpaolo Bisoli, Fabio Galante, Dario Nardella, Marietta Tidei, Chiara Gagnarli, Eleonora Evi, Tommaso Ramenghi, Ferdinando Monfardini, Cristina Barcellini, Michela Azzola, Fabio Sola. Oggi 20 novembre compiono gli anni: Enza Zicchi, ex dirigente d’azienda; Sonia Graziani, opinionista; Alfredo Serrai, bibliografo; Sergio Barletta, fumettista, illustratore; Paolo Morelli, ex calciatore; Luigi Biggeri, economista, statistico; Franco Brogi Taviani, regista, sceneggiatore; Joe Biden, ex presidente Usa; Silvio Sgrafetto, ex calciatore; Guido Viale, sociologo, saggista; Stefano Lanuzza, scrittore, saggista; Bruno Piaser, ex calciatore; Bruno Tommaso, contrabbassista, compositore, arrangiatore; Francesco Bellini, imprenditore, ex presidente Ascoli calcio; Vincenzo Munaro, pittore; Alfiero Agostinelli, ex calciatore; Giancarlo Tartoni, ex ciclista; Bruno Bracalente, politico; Giancarlo Priori, architetto; Carlo Maria Oliva, diplomatico; Massimo Paronuzzi, ex cestista; Fio (Fiorenzo) Zanotti, musicista, compositore; Graziano de Luca, ex calciatore; Lorenzo Carraro, ex cestista; Riccardo Mazzoni, politico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

buon compleanno enza zicchi angela finocchiaro bo derek8230

© Romadailynews.it - Buon compleanno Enza Zicchi, Angela Finocchiaro, Bo Derek…

Altre letture consigliate

Ligabue e i 30 anni di Buon Compleanno Elvis: "Mi piace pensarlo un disco senza tempo" - L'artista emiliano, che ha appena compiuto 65 anni rilascia, dal 18 aprile, oltre sei ore di musica nuova, riarrangiata, ricercata, rivista e recuperata: una opera omnia dedicata a un album che ha ... Si legge su tg24.sky.it

Belen Rodriguez senza Angelo al suo 40esimo compleanno: il fidanzato rimasto fuori casa - Belen Rodriguez, una delle showgirl più amate e discusse del panorama italiano, ha festeggiato il suo 40esimo compleanno in un clima di luci e ombre. Da dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Buon Compleanno Enza Zicchi