Buon compleanno Enza Zicchi Angela Finocchiaro Bo Derek…

Buon compleanno Enza Zicchi, Angela Finocchiaro, Bo Derek, Sonia Graziani, Riccardo Mazzoni, Paola Pelino, Giuseppe Marinello, Joe Biden, Mario Martone, Edoardo Stoppa, Pierpaolo Bisoli, Fabio Galante, Dario Nardella, Marietta Tidei, Chiara Gagnarli, Eleonora Evi, Tommaso Ramenghi, Ferdinando Monfardini, Cristina Barcellini, Michela Azzola, Fabio Sola. Oggi 20 novembre compiono gli anni: Enza Zicchi, ex dirigente d’azienda; Sonia Graziani, opinionista; Alfredo Serrai, bibliografo; Sergio Barletta, fumettista, illustratore; Paolo Morelli, ex calciatore; Luigi Biggeri, economista, statistico; Franco Brogi Taviani, regista, sceneggiatore; Joe Biden, ex presidente Usa; Silvio Sgrafetto, ex calciatore; Guido Viale, sociologo, saggista; Stefano Lanuzza, scrittore, saggista; Bruno Piaser, ex calciatore; Bruno Tommaso, contrabbassista, compositore, arrangiatore; Francesco Bellini, imprenditore, ex presidente Ascoli calcio; Vincenzo Munaro, pittore; Alfiero Agostinelli, ex calciatore; Giancarlo Tartoni, ex ciclista; Bruno Bracalente, politico; Giancarlo Priori, architetto; Carlo Maria Oliva, diplomatico; Massimo Paronuzzi, ex cestista; Fio (Fiorenzo) Zanotti, musicista, compositore; Graziano de Luca, ex calciatore; Lorenzo Carraro, ex cestista; Riccardo Mazzoni, politico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Enza Zicchi, Angela Finocchiaro, Bo Derek…

Altre letture consigliate

Buon compleanno, Jodie Foster. Oggi compie 63 anni. Sessantatré anni di talento, coraggio e intelligenza luminosa. Oggi festeggiamo una donna che non ha mai avuto bisogno di alzare la voce per farsi sentire: le è bastato il suo lavoro, potente e silenzio Vai su Facebook

Buon compleanno Annarella, ovunque tu sia, so che starai rendendo prezioso quel posto. ? Vai su X

Ligabue e i 30 anni di Buon Compleanno Elvis: "Mi piace pensarlo un disco senza tempo" - L'artista emiliano, che ha appena compiuto 65 anni rilascia, dal 18 aprile, oltre sei ore di musica nuova, riarrangiata, ricercata, rivista e recuperata: una opera omnia dedicata a un album che ha ... Si legge su tg24.sky.it

Belen Rodriguez senza Angelo al suo 40esimo compleanno: il fidanzato rimasto fuori casa - Belen Rodriguez, una delle showgirl più amate e discusse del panorama italiano, ha festeggiato il suo 40esimo compleanno in un clima di luci e ombre. Da dilei.it