Buon Compleanno al Maestro Mario Martone il Regista che Dipinge Napoli e l’Italia con la Luce del Cinema
Oggi è il 20 novembre e la Redazione di MondoUomo.it celebra, nella storia di copertina del giorno, uno dei più grandi autori del cinema italiano contemporaneo: Mario Martone. C’è un filo rosso che lega le tavole di un palcoscenico napoletano degli anni Settanta alle sale dei festival internazionali. Quel filo ha un nome: Mario Martone, nato a Napoli sessantasei anni fa, il 20 novembre 1959, quando la città partenopea stava per entrare in una delle sue stagioni culturali più fertili. Non è un caso che Mario Martone abbia iniziato proprio dal teatro. A diciassette anni allestisce il suo primo spettacolo, L'articolo. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
