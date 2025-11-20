Buon Compleanno al Maestro Mario Martone il Regista che Dipinge Napoli e l’Italia con la Luce del Cinema

Mondouomo.it | 20 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi è il 20 novembre e la Redazione di MondoUomo.it celebra, nella storia di copertina del giorno, uno dei più grandi autori del cinema italiano contemporaneo: Mario Martone. C’è un filo rosso che lega le tavole di un palcoscenico napoletano degli anni Settanta alle sale dei festival internazionali. Quel filo ha un nome: Mario Martone, nato a Napoli sessantasei anni fa, il 20 novembre 1959, quando la città partenopea stava per entrare in una delle sue stagioni culturali più fertili. Non è un caso che Mario Martone abbia iniziato proprio dal teatro. A diciassette anni allestisce il suo primo spettacolo, L'articolo. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

buon compleanno al maestro mario martone il regista che dipinge napoli e l8217italia con la luce del cinema

© Mondouomo.it - Buon Compleanno al Maestro Mario Martone, il Regista che Dipinge Napoli e l’Italia con la Luce del Cinema.

News recenti che potrebbero piacerti

«Buon compleanno maestro!» Al via le celebrazioni per il centenario della nascita di Mario Lodi - poeta”: come lui, attento ai temi della giustizia sociale e incline a un ottimismo della volontà imperniato sulla centralità dell’infanzia. Riporta ilmattino.it

Mario Lodi, centenario del grande maestro e scrittore - " Il centenario di Mario Lodi, insegnante illuminato e grande scrittore per ragazzi, l'autore di 'Cipì', classico intramontabile della letteratura per l'infanzia, viene ... Da ansa.it

Buon compleanno Maestro: ’il concerto per Luciano’ - Sul palco un poker di talenti: Massimo, Mercuriali, Raffaelli e Kang Abbiamo sempre negli occhi l’immagine della parata del ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Buon Compleanno Maestro Mario