bravocon 2025 scopri i 9 migliori annunci e rivelazioni dell evento

Il 2025 ha conseguito un'intensa celebrazione del brand Bravo con la conclusione di un evento imperdibile: BravoCon. La manifestazione, svolta a Las Vegas, ha rappresentato un'occasione unica per approfondire le novità, gli annunci ufficiali e i retroscena delle serie più amate del network, con tre giorni di incontri dal vivo, panel, sondaggi e giochi esclusivi. Questa rassegna ha visto diversi momenti di suspense e numerose anticipazioni per il futuro del panorama televisivo di Bravo, con un focus particolare sui progetti di maggior spicco in cantiere per il prossimo anno. l'arrivo di "The Real Housewives Ultimate Road Trip" nel 2026.

